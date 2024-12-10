Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko AHY Sebut Jepang Mitra Strategis Indonesia

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |13:05 WIB
Menko AHY Sebut Jepang Mitra Strategis Indonesia
Menko AHY Menerima Kunjungan Delegasi Indonesia-Jepang (Foto: MPI)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menerima kunjungan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi di Gedung Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).

Pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis antara kedua negara di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

“Jepang telah menjadi mitra strategis bagi kami, baik melalui pendanaan, transfer teknologi, maupun investasi langsung yang berdampak signifikan bagi kemajuan sektor infrastruktur di Indonesia,” ungkap Menko AHY.

Menko AHY juga menyebut hubungan erat kedua negara telah terjalin lintas generasi dan pemerintahan, mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menko AHY juga mengapresiasi kontribusi Jepang dalam perdagangan dan investasi. Total perdagangan kedua negara mencapai US$37,3 miliar dalam lima tahun terakhir dengan surplus di pihak Indonesia.

