Media Nusantara Citra (MNCN) Raih Penghargaan Indeks Integrasi Bisnis Lestari 2024

JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) mendapat penghargaan Indeks Integritas Bisnis Lestari (IIBL) 2024 kategori pencapaian Emerald.

IIBL adalah hasil kolaborasi antara Transparency International Indonesia dan TEMPO Data Science yang merupakan ikhtiar untuk mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia mencapai standar ESG dalam operasi bisnisnya.

Indeks Integritas Bisnis Lestari periode tahun 2024 menilai 100 perusahaan dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia yang dikelompokkan ke dalam empat kategori pencapaian yakni Diamond, Ruby, Sapphire dan Emerald.

MNCN dinilai berkomitmen terhadap tata kelola yang baik (dimensi anti-korupsi), penghormatan terhadap hak asasi manusia dan berbisnis (dimensi sosial dan HAM), dan memiliki kesadaran untuk pelestarian alam (dimensi lingkungan hidup).

CEO Tempo Media Group, Arif Zulkifli mengatakan, penilaian yang dilakukan menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang menerima apresiasi telah menerapkan standar praktik bisnis yang berkelanjutan, berintegritas tinggi, serta menunjukkan komitmen nyata perusahaan terhadap masa depan yang lebih baik.

“Saya berharap hasil penilaian dari indeks ini membawa manfaat yang besar bagi perusahaan, mendongkrak reputasi positif dan kepercayaan dari konsumen, investor, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Arif di Teater Salihara Jakarta pada Selasa (10/12/2024).