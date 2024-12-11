Jangan Sampai Ketinggalan Kuis Berhadiah MotionBank di MNCTV

JAKARTA - Kamu termasuk penggemar program acara MNCTV? Ada info menarik untuk kamu! Sekarang, tidak hanya menikmati beragam program acara spesial yang disajikan MNCTV.

Kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah setiap harinya! Saat ini PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, tengah menyelenggarakan program kuis interaktif bertajuk Kuis Berhadiah MotionBank, yang rutin tayang setiap harinya di MNCTV pukul 19.25–19.30 WIB.

Jangan sampai ketinggalan ya! Dalam 5 menit saja, Kamu berkesempatan besar memenangkan hadiah, karena akan ada 5 orang pemenang beruntung setiap harinya yang berhak mendapat hadiah uang tunai masing-masing Rp500 ribu.

Cara ikutannya sangat mudah:

1. Saksikan Kuis Berhadiah MotionBank setiap hari pada pukul 19.25-19.30 WIB di MNCTV.

2. Telepon ke nomor interaktif yang muncul di layar TV (021) 5300 070 saat kuis berlangsung.

3. Setelah terhubung, ucapkan password: MotionBank, Mo Apa Aja Bisa .

4. Jawab satu pertanyaan dari host dengan tepat untuk mendapatkan hadiah