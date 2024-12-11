Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Sampai Ketinggalan Kuis Berhadiah MotionBank di MNCTV

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |10:51 WIB
Jangan Sampai Ketinggalan Kuis Berhadiah MotionBank di MNCTV
MNC Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamu termasuk penggemar program acara MNCTV? Ada info menarik untuk kamu! Sekarang, tidak hanya menikmati beragam program acara spesial yang disajikan MNCTV.

Kamu juga berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah setiap harinya! Saat ini PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, tengah menyelenggarakan program kuis interaktif bertajuk Kuis Berhadiah MotionBank, yang rutin tayang setiap harinya di MNCTV pukul 19.25–19.30 WIB.

Jangan sampai ketinggalan ya! Dalam 5 menit saja, Kamu berkesempatan besar memenangkan hadiah, karena akan ada 5 orang pemenang beruntung setiap harinya yang berhak mendapat hadiah uang tunai masing-masing Rp500 ribu.

Cara ikutannya sangat mudah:

1. Saksikan Kuis Berhadiah MotionBank setiap hari pada pukul 19.25-19.30 WIB di MNCTV.

2. Telepon ke nomor interaktif yang muncul di layar TV (021) 5300 070 saat kuis berlangsung.

3. Setelah terhubung, ucapkan password: MotionBank, Mo Apa Aja Bisa .

4. Jawab satu pertanyaan dari host dengan tepat untuk mendapatkan hadiah

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/622/3190603/mnc_bank-3GTh_large.jpg
Nikmati Staycation Mewah di Bali, Makin Hemat dengan Kartu Kredit MNC Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187972/mnc_bank-6hwI_large.jpg
Hadiah Pasti MotionBank, Nabung Jadi Makin Untung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187217/mnc_bank-JDeT_large.jpg
Banyak Manfaatnya, Nabung di MNC Bank Anti Ribet dan Pasti Cuan! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016/mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement