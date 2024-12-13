Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Desember 2024 di cekbansos.kemensos.go.id

JAKARTA - Ini cara cek NIK KTP penerima bansos Desember 2024 di cekbansos.go.id. Sejumlah bantuan sosial (bansos) cair di bulan Desember ini.

Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos Desember 2024 dengan mudah. Cukup gunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berikut adalah cara cek NIK KTP penerima bansos Desember 2024 di cekbansos.go.id:

1. Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau laptop Anda.

2. Isi data wilayah tempat tinggal, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

3. Ketikkan nama Anda sesuai dengan yang tercantum di KTP.

4. Masukkan empat huruf kode captcha yang terlihat di kotak yang disediakan.

5. Klik tombol "Cari Data" untuk melanjutkan proses pengecekan.

6. Jika Anda terdaftar sebagai penerima bansos, informasi seperti nama, usia, dan jenis bantuan yang diterima atau akan diterima akan ditampilkan.

7. Jika Anda tidak terdaftar, akan muncul pesan "Tidak Terdapat Peserta / PM".

Beberapa bantuan sosial, seperti PKH, BPNT dan PPIP, akan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima pada akhir tahun ini.

Berikut rincian bantuan PKH, BPNT dan PPIP yang cair bulan Desember 2024:

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai berupa pangan. Keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan, yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-Warung PKH atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Bantuan ini disalurkan melalui akun elektronik dan dicairkan setiap dua bulan sekali dengan total Rp400.000.