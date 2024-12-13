Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Desember 2024 di cekbansos.kemensos.go.id

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |19:04 WIB
Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Desember 2024 di cekbansos.kemensos.go.id
Ini Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos Desember di cekbansos.kemensos.go.id. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara cek NIK KTP penerima bansos Desember 2024 di cekbansos.go.id. Sejumlah bantuan sosial (bansos) cair di bulan Desember ini.

Masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos Desember 2024 dengan mudah. Cukup gunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berikut adalah cara cek NIK KTP penerima bansos Desember 2024 di cekbansos.go.id:

1. Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di HP atau laptop Anda.

2. Isi data wilayah tempat tinggal, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

3. Ketikkan nama Anda sesuai dengan yang tercantum di KTP.

4. Masukkan empat huruf kode captcha yang terlihat di kotak yang disediakan.

5. Klik tombol "Cari Data" untuk melanjutkan proses pengecekan.

6. Jika Anda terdaftar sebagai penerima bansos, informasi seperti nama, usia, dan jenis bantuan yang diterima atau akan diterima akan ditampilkan.

7. Jika Anda tidak terdaftar, akan muncul pesan "Tidak Terdapat Peserta / PM".

Beberapa bantuan sosial, seperti PKH, BPNT dan PPIP, akan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima pada akhir tahun ini.

Berikut rincian bantuan PKH, BPNT dan PPIP yang cair bulan Desember 2024:

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai berupa pangan. Keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan senilai Rp200.000 per bulan, yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-Warung PKH atau pedagang yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Bantuan ini disalurkan melalui akun elektronik dan dicairkan setiap dua bulan sekali dengan total Rp400.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement