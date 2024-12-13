Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Uang yang Cair dari Bansos PKH dan BPNT Desember 2024

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |18:51 WIB
Segini Uang yang Cair dari Bansos PKH dan BPNT Desember 2024
Segini Uang yang Cair dari Bansos PKH dan BPNT Desember 2024. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Segini uang yang cair dari bansos PKH dan BPNT Desember 2024. Bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) cair bulan Desember 2024.

Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Faisal, menyarankan agar pencairan bansos bulan ini digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut sebaiknya tidak dipakai untuk membeli rokok atau barang-barang yang kurang produktif.

Bansos PKH

Bantuan PKH mencakup penyaluran untuk Tahap III, yang meliputi periode Juli hingga September, dan Tahap IV, yang mencakup Oktober hingga Desember. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan melalui Himbara hanya menerima bantuan untuk Tahap IV.

Sementara itu, KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos memperoleh bantuan untuk Tahap III sekaligus Tahap IV. Penyaluran ini dilakukan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.

Berikut rincian uang yang diterima dari bansos PKH:

Komponen kesehatan:

- Ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap (setiap tiga bulan).

Komponen pendidikan:

- Anak sekolah dasar atau sederajat menerima Rp225.000 per tahap.

- Anak SMP atau sederajat menerima Rp375.000 per tahap.

- Anak SMA atau sederajat menerima Rp500.000 per tahap.

Komponen kesejahteraan sosial:

- Penyandang disabilitas berat dan lanjut usia (60 tahun ke atas) masing-masing menerima Rp600.000 per tahap.

Bansos BPNT

Bantuan BPNT atau Sembako yang dicairkan pada bulan Desember mencakup dua periode, yaitu Juli hingga Desember untuk KPM yang menerima melalui PT Pos dan November hingga Desember untuk KPM yang menerima melalui Himbara. Setiap KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

1 2
