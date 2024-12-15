Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar 10 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Terbukti Membayar dan Langsung Cair

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |17:02 WIB
Daftar 10 Aplikasi Penghasil Uang 2024 Terbukti Membayar dan Langsung Cair
10 Aplikasi penghasil uang terbukti langsung cair (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar 10 aplikasi penghasil uang 2024 terbukti membayar dan langsung cair. Aplikasi ini dirancang untuk semua pengguna, mulai dari pemula hingga profesional, dan menawarkan peluang menarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Saat ini, era digital mempermudah siapa saja untuk mendapatkan penghasilan dari rumah dengan cara yang santai. Mulai dari aplikasi survei, menonton video, hingga membaca berita, semua dapat dilakukan tanpa membutuhkan modal besar dan terbuka untuk semua kalangan.

Berikut ini deretan 10 aplikasi penghasil uang 2024 terbukti membayar dan langsung cair yang dirangkum Okezone, Minggu (15/12/2024):

1. CashZine

CashZine adalah aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna menghasilkan uang dengan membaca berita dan artikel harian, dengan koin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai melalui rekening bank atau e-wallet. Aplikasi ini cocok bagi pecinta berita yang ingin memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

2. Toloka

Taloka adalah aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas seperti klasifikasi gambar dan transkripsi audio untuk mendapatkan penghasilan tambahan, dengan potensi hingga Rp100 ribu per hari melalui PayPal. Aplikasi ini ideal bagi pekerja lepas yang mencari cara fleksibel untuk menambah penghasilan dari rumah dengan tugas online yang sederhana.

3.ClipClaps

ClipClaps adalah aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna menonton video pendek untuk mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai melalui PayPal. Aplikasi ini cocok untuk pemula yang ingin menghabiskan waktu luang dengan cara yang menyenangkan sekaligus menghasilkan penghasilan tambahan.

4. Lucky Money

Lucky Money adalah aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna bermain undian untuk mengumpulkan koin, yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai melalui PayPal. Cocok untuk penggemar tantangan dan permainan, aplikasi ini menawarkan cara menyenangkan untuk menghasilkan penghasilan tambahan tanpa harus keluar rumah.

5. Survey Junkie

Survey Junkie adalah aplikasi gratis yang memungkinkan pengguna mengisi survei riset pasar untuk mengumpulkan poin, yang dapat ditukarkan dengan uang tunai melalui PayPal atau kartu hadiah. Aplikasi ini cocok untuk mereka yang serius dalam riset pasar dan ingin memanfaatkan waktu luang untuk menghasilkan penghasilan tambahan.

