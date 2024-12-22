Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Crazy Rich Malang Gilang Widya Juragan 99

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |21:13 WIB
Segini Harta Kekayaan Crazy Rich Malang Gilang Widya Juragan 99
Segini Harta Kekayaan Crazy Rich Malang Gilang Widya Juragan 99. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini harta kekayaan crazy rich Malang Gilang Widya Juragan 99. Sang istri, Shandy Purnamasari, baru saja menyambut kelahiran anak ketiga mereka yang diberi nama Muhammad Jyab Almerpram.

"Alhamdulillah telah lahir anak ketiga kami bayi laki-laki yang ditunggu-tunggu, dengan nama "Muhammad Jyab Almerpram". (Seorang anak laki-laki yang sangat terpuji, kaya harta tapi gemar berbuat kebaikan dengan hartanya, sosok pangeran tampan dan juga sosok yang unggul dan sebagai penutup) Terimakasih untuk doa dan support dari teman-teman semua" tulis Juragan99 di akun instagramnya.

Nana anak ketiga pasangan Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari yang sarat akan makna ini pun mengundang decak kagum netizen. Banyak netizen yang mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad Jyab Almerpram.

Gilang Widya sendiri merupakan seorang pengusaha super sukses yang populer dengan nama Juragan99. Tidak diketahui pasti berapa jumlah kekayaannya. Namun diduga dia memiliki kekayaan hingga triliunan Rupiah sehingga disebut sebagai crazy rich Malang.

Jumlah kekayaan yang sangat fantastis itu diraup Gilang dan istrinya dari deretan bisnis yang mereka jalani. Salah satu yang paling populer adalah brand kosmetik milik mereka, yakni MS Glow Beauty yang telah menjadi merek kosmetik terkemuka di Indonesia.

Masih di dunia lifestyle, Gilang dan Shandy memiliki usaha perawatan rambut bernama Hairlab. Ia juga memiliki usaha rokok elektrik, vape bernama J99 Vape.

Di bidang fashion, Juragan 99 memiliki sebuah bisnis konveksi bernama Juragan Garment. Bisnis ini memproduksi berbagai produk tekstil seperti baju, hijab, an lain sebagainya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement