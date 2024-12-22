Segini Harta Kekayaan Crazy Rich Malang Gilang Widya Juragan 99

JAKARTA - Segini harta kekayaan crazy rich Malang Gilang Widya Juragan 99. Sang istri, Shandy Purnamasari, baru saja menyambut kelahiran anak ketiga mereka yang diberi nama Muhammad Jyab Almerpram.

"Alhamdulillah telah lahir anak ketiga kami bayi laki-laki yang ditunggu-tunggu, dengan nama "Muhammad Jyab Almerpram". (Seorang anak laki-laki yang sangat terpuji, kaya harta tapi gemar berbuat kebaikan dengan hartanya, sosok pangeran tampan dan juga sosok yang unggul dan sebagai penutup) Terimakasih untuk doa dan support dari teman-teman semua" tulis Juragan99 di akun instagramnya.

Nana anak ketiga pasangan Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari yang sarat akan makna ini pun mengundang decak kagum netizen. Banyak netizen yang mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad Jyab Almerpram.

Gilang Widya sendiri merupakan seorang pengusaha super sukses yang populer dengan nama Juragan99. Tidak diketahui pasti berapa jumlah kekayaannya. Namun diduga dia memiliki kekayaan hingga triliunan Rupiah sehingga disebut sebagai crazy rich Malang.

Jumlah kekayaan yang sangat fantastis itu diraup Gilang dan istrinya dari deretan bisnis yang mereka jalani. Salah satu yang paling populer adalah brand kosmetik milik mereka, yakni MS Glow Beauty yang telah menjadi merek kosmetik terkemuka di Indonesia.

BACA JUGA: Crazy Rich Surabaya Budi Said Jalani Sidang Tuntutan Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Hari Ini

Masih di dunia lifestyle, Gilang dan Shandy memiliki usaha perawatan rambut bernama Hairlab. Ia juga memiliki usaha rokok elektrik, vape bernama J99 Vape.

Di bidang fashion, Juragan 99 memiliki sebuah bisnis konveksi bernama Juragan Garment. Bisnis ini memproduksi berbagai produk tekstil seperti baju, hijab, an lain sebagainya.