HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Whoosh Stasiun Halim-Karawang Mulai Rp125 Ribu, Waktu Tempuh Hanya 15 Menit

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:06 WIB
Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Stasiun Halim-Karawang Mulai Rp125.000
JAKARTA - Harga tiket kereta cepat Whoosh dari Stasiun Halim menuju Stasiun Karawang dibanderol mulai Rp125.000 dengan estimasi waktu tempuh hanya 15 menit. Stasiun Kereta Cepat Karawang akan dibuka pada Selasa, 24 Desember 2024.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pemesanan tiket kereta cepat Whoosh dapat dilakukan di seluruh kanal penjualan online dan offline perusahaan, mulai keberangkatan Selasa 24 Desember 2024.

Pembelian tiket secara online dapat dilakukan melalui aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, Brimo, BNI Mobile, dan tiket.com. Masyarakat juga bisa membeli melalui jalur offline seperti loket dan Ticket Vending Machine (TVM) di Stasiun.

"Dengan hadirnya layanan ini, KCIC berkomitmen mendukung mobilitas masyarakat yang ingin merayakan liburan dengan nyaman, cepat, dan aman bersama Whoosh," ujar Eva dalam keterangan resmi, Senin (23/12/2024).

KCIC tetap menerapkan skema tarif dinamis untuk perjalanan dari dan menuju Stasiun Karawang. Tarif untuk rute Halim – Karawang maupun sebaliknya dimulai dari Rp125.000 untuk kelas Premium Economy.

Sementara itu, tarif untuk rute Karawang - Padalarang/Tegalluar Summarecon maupun sebaliknya dimulai dari Rp175.000 untuk kelas Premium Economy. Adapun untuk Business Class dan First Class tarifnya masih sama di tarif Rp450.000 dan Rp600.000.

