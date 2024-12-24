Langkah-Langkah Daftar Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP

JAKARTA - Langkah-langkah daftar bansos PKH 2025 menggunakan NIK KTP. Saat ini, pemerintah sedang menyalurkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat yang menjadi tahap terakhir untuk tahun ini. Penyaluran bantuan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2024.

Dikarenakan proses distribusi dana bansos PKH tahap terakhir masih berlangsung, pemerintah akan melanjutkan alokasi bantuan ini pada tahun depan.

Namun, pemerintah belum menetapkan jadwal pasti terkait penyaluran dana bantuan sosial PKH untuk tahun 2025.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penerima bansos PKH masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat menerima bantuan pada tahun 2025.

Langkah-langkah Daftar DTKS Online

Bagi masyarakat yang ingin terdaftar sebagai penerima bansos PKH 2025 dari pemerintah, maka dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu ke DTKS dengan cara berikut: