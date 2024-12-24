Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Langkah-Langkah Daftar Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |00:15 WIB
Langkah-Langkah Daftar Bansos PKH 2025 Menggunakan NIK KTP
Bansos PKH 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Langkah-langkah daftar bansos PKH 2025 menggunakan NIK KTP. Saat ini, pemerintah sedang menyalurkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat yang menjadi tahap terakhir untuk tahun ini. Penyaluran bantuan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2024.

Dikarenakan proses distribusi dana bansos PKH tahap terakhir masih berlangsung, pemerintah akan melanjutkan alokasi bantuan ini pada tahun depan.

Namun, pemerintah belum menetapkan jadwal pasti terkait penyaluran dana bantuan sosial PKH untuk tahun 2025.

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penerima bansos PKH masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar dapat menerima bantuan pada tahun 2025.

Langkah-langkah Daftar DTKS Online

Bagi masyarakat yang ingin terdaftar sebagai penerima bansos PKH 2025 dari pemerintah, maka dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu ke DTKS dengan cara berikut:

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192470/blt_cair-m1bg_large.jpg
Penerima BLT Kesra Diminta Segera Ambil Rp900 Ribu hingga 31 Desember, Tak Dicairkan Akan Ditarik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192377/blt_kesra-wIEf_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos hingga 31 Desember 2025, Ini Cara Cek dan Ambilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement