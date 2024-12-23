Cara Mudah Daftar Bansos PKH Online 2024 Lewat HP, Siapkan NIK KTP

JAKARTA - Cara mudah daftar Bansos PKH online 2024 lewat HP. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencairkan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) pada Desember 2024.

Program ini dirancang untuk mendukung keluarga miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan untuk anak.

Penerima PKH adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki kategori tertentu seperti ibu hamil, anak-anak, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

Berikut adalah cara mudah mendaftar Bansos PKH online lewat HP yang sudah dirangkum oleh Okezone, Senin (23/12/2024):

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

Bisa dilakukan dengan membuka PlayStore atau AppStore, lalu cari “Aplikasi Cek Bansos” dan unduh aplikasi tersebut.

2. Buat Akun Baru

Setelah sudah terunduh, buka aplikasi dan Pilih “Buat Akun Baru” jika belum memiliki akun. Isi data diri seperti Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, nama lengkap, provinsi, dan buat password. Juga unggah foto e-KTP serta foto diri sambil memegang e-KTP.

3. Aktivasi Akun

Setelah pendaftaran selesai, aktivasi akun dengan memeriksa ulang informasi dan melakukan konfirmasi.