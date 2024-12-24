Harta Kekayaan Sultan Muhammad V

JAKARTA - Harta kekayaan Sultan Muhammad V. Sultan Muhammad V adalah Sultan Kelantan ke-29 sejak diangkat pada tahun 2010.

Ia dikenal sebagai salah satu figur kerajaan yang memiliki kekayaan melimpah. Kekayaan bersih Sultan Muhammad V diperkirakan mencapai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp24,1 triliun (kurs Rp16.141 per USD).

- Sumber Kekayaan Sultan Muhammad V

Sebagian besar kekayaannya berasal dari investasi dan bisnis, menjadikannya salah satu anggota keluarga kerajaan terkaya di Asia Tenggara. Ia juga pernah menjabat sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 Malaysia dari 2016 hingga pengunduran dirinya pada 2019.

Perlu diingat bahwa harta kekayaan Sultan Muhammad V dapat berubah seiring berjalannya waktu. Perubahan dalam nilai aset, dinamika ekonomi global, dan investasi yang dilakukan dapat memengaruhi jumlah kekayaan yang dimiliki.