Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Bansos PKH Lewat HP, Jangan Lupa Siapkan KTP

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |05:26 WIB
Daftar Bansos PKH Lewat HP, Jangan Lupa Siapkan KTP
Cara daftar bansos PKH lewat HP (Foto: techrepublic)
A
A
A

JAKARTA - Cara mudah daftar bansos Program Keluarga Harapan (PKH) lewat handphone. Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan bantuan bagi penerima PKH pada Desember 2024.

Program ini dirancang untuk mendukung keluarga miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan untuk anak.

1. Kategori penerima bansos

Penerima PKH adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki kategori tertentu seperti ibu hamil, anak-anak, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

2. Langkah daftar bansos

Berikut adalah cara mudah mendaftar PKH online lewat HP.

- Unduh Aplikasi Cek Bansos

Bisa dilakukan dengan membuka PlayStore atau AppStore, lalu cari “Aplikasi Cek Bansos” dan unduh aplikasi tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830/blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192910/blt-fc4V_large.jpg
BLT Disalurkan hingga Pukul 24.00, Rp900.000 Langsung Cair di Malam Tahun Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192858/blt-7kzL_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192617/blt-Z6Np_large.jpg
Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement