Daftar Bansos PKH Lewat HP, Jangan Lupa Siapkan KTP

JAKARTA - Cara mudah daftar bansos Program Keluarga Harapan (PKH) lewat handphone. Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan bantuan bagi penerima PKH pada Desember 2024.

Program ini dirancang untuk mendukung keluarga miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan untuk anak.

1. Kategori penerima bansos

Penerima PKH adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang memiliki kategori tertentu seperti ibu hamil, anak-anak, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

2. Langkah daftar bansos

Berikut adalah cara mudah mendaftar PKH online lewat HP.

- Unduh Aplikasi Cek Bansos

Bisa dilakukan dengan membuka PlayStore atau AppStore, lalu cari “Aplikasi Cek Bansos” dan unduh aplikasi tersebut.