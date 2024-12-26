Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 5 Jenis Bansos yang Bakal Diberikan ke NIK Terdaftar Pemerintah di Awal 2025

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |22:32 WIB
Daftar 5 Jenis Bansos yang Bakal Diberikan ke NIK Terdaftar Pemerintah di Awal 2025
Bansos PKH 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 5 jenis Bansos bakal diberikan ke NIK terdaftar oleh pemerintah pada awal 2025.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran bansos pada awal 2025 nanti. Total, ada sekitar Rp504,7 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dialokasikan khusus untuk bansos.

Bantuan sosial dari pemerintah ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang rentan kemiskinan. Selain itu, bantuan ini juga digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan segera berlaku.

Pada awal tahun 2025 nanti, tercatat ada sekitar 5 jenis bansos yang akan disalurkan oleh pemerintah. Adapun bansos ini akan diberikan kepada setiap masyarakat yang memiliki NIK terdaftar.

Berikut adalah 5 jenis bantuan sosial (Bansos) bakal diberikan ke NIK terdaftar oleh pemerintah pada awal 2025 nanti.

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan untuk keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Adapun besarannya adalah Rp550.000 untuk reguler dan Rp1.000.000 untuk PKH Akses. Namun setiap jiwa juga akan mendapat bantuan sesuai jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
