HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

8 Buku yang Sering Dibaca Bill Gates

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |14:28 WIB
8 Buku yang Sering Dibaca Bill Gates
8 buku bacaaan Bill Gates (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - 8 buku bacaan yang direkomendasikan oleh pendiri Microsoft Bill Gates.

Pendiri Microsoft ini dikenal karena kebijaksanaannya dalam berpikir dan wawasan yang luas. Bill Gates biasanya menerbitkan dua daftar rekomendasi bukunya setiap tahun.

Melansir Business Insider, Sabtu (28/12/2024), berikut adalah 8 buku rekomendasi Bill Gates.

1. “How the World Really Works”

Dalam daftar bacaan musim panas tahun 2022, Gates menyoroti karya Vaclav Smil yang mengeksplorasi kekuatan fundamental yang mendasari dunia saat ini, termasuk hal-hal seperti produksi energi dan globalisasi.

“Jika anda menginginkan Pendidikan singkat namun menyeluruh dalam pemikiran numerik tentang mendasar yang membentuk kehidupan manusia, inilah buku yang harus dibaca,” ucap Gates tentang buku tersebut.

2. “Why We’re Polarized”

Ezra Klein berpendapat bahwa sistem politik Amerika telah menjadi terpolarisasi seputar identitas hingga menimbulkan efek berbahaya dalam buku ini, juga dalam daftar bacaan musim panas Gates pada tahun 2022, yang oleh Gates disebut sebagai "pandangan menarik tentang psikologi manusia."

3. "Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street"

Gates mengakatan ini adalah buku bisnis terbaik yang ia baca. Buku ini mengumpulkan 12 artikel yang pertama kali muncul di The New Yorker tentang momen kesuksesan dan kegagalan di perusahaan seperti General Electric dan Xerox.

4. "Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World—and Why Things Are Better Than You Think"

Buku ini menginvestigasi pola berpikir dan kecenderungan yang mendistorsi persepsi masyarakat tentang dunia. Gates mengatakan “Buku ini adalah salah satu buku yang paling mendidik yang pernah say abaca.”

Halaman:
1 2
