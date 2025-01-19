Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTS Terapung Singkarak Beroperasi 2027, Dijamin Tidak Rugikan Rakyat

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |21:16 WIB
PLTS Terapung Singkarak Beroperasi 2027, Dijamin Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia-Arab Saudi mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Singkarak. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - Indonesia-Arab Saudi mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Singkarak.
Hal ini dilakukan sebagai upaya selaras dengan target Net Zero Emission (NZE) di Indonesia. 

1. Gandeng Arab Saudi

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLN IP akan terus mendukung secara penuh program transisi energi yang digaungkan Pemerintah. Bersama mitra strategis ACWA Power dari Arab Saudi, PLN IP mengembangkan potensi tenaga surya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Singkarak berkapasitas 50 MW dan berlokasi di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 

“Kami bergerak cepat dalam proses pembangunan PLTS Singkarak. Proyek ini juga merupakan salah satu implementasi Program Hijaunesia yang diluncurkan pada 2020 untuk mengakselerasi EBT di Indonesia dan mendukung target NZE 2060 serta bagian dari penugasan kami di PLN dari Pemerintah untuk membangun beberapa PLTS yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk itu tentunya kami membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak termasuk masyarakat Kabupaten Tanah Datar,” ujar Edwin, Minggu (19/1/2025). 

2. PLTS Terbesar

Edwin menjelakan, pembangkit terapung di Danau Singkarak nantinya menjadi PLTS terbesar di Sumatera. Inisiatif pengembangan EBT ini juga telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

“Secara gambaran 50 MWac atau 76 MWp dari kapasitas PLTS Singkarak ini dapat melistriki 40 ribu rumah dengan listrik hijau dan masuk ke sistem kelistrikan Sumatra bagian barat,” lanjut Edwin.

3. Tekan Emisi Karbon

Pengembangan potensi energi surya pada PLTS Singkarak ini menjadi solusi teknologi yang dapat diandalkan dalam mencapai bauran energi sebesar 23%. Sebagai bagian dari langkah strategis ini, PLTS Singkarak diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam menekan emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi dan menciptakan masa depan energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

4. Target Pembangunan

Proyek PLTS Singkarak ini direncanakan akan mencapai Commercial Operation Date (COD) pada 2027. K edepan, PLTS ini akan memanfaatkan area seluas 49 hektar, atau sekitar 0,45% dari total luas Danau Singkarak yang mencapai 10.780 hektar, sehingga tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan fungsi ekosistem danau. 

Pembangunan ini mencakup beberapa area, yaitu Kecamatan Batipuh Selatan, Batipuh dan X Koto di Kabupaten Tanah Datar dengan pengelolaan yang dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal.

 

