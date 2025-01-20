Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Naik 0,29% ke Level 7.175 

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |12:17 WIB
IHSG Sesi I Naik 0,29% ke Level 7.175 
IHSG Sesi I Menguat (Foto: Menguat)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,29% ke level 7.175,27 pada sesi pertama Senin (20/1/2025).

Sejak bel pembukaan indeks komposit mampu bertahan di zona hijau dengan rentang 7.165,44 - 7.201,61.


1.    Konsolidasi Saham


Sebanyak 298 saham menguat, 299 melemah, dan 358 lainnya stagnan. Nilai transaksi sebesar Rp5,93 triliun dengan volume 11,9 miliar saham.
Sejumlah indeks pendukung kompak menguat seperti LQ45, JII, IDX30, hingga MNC36 rata-rata di bawah 1 persen.


Sebagian besar sektor indeks tumbuh, sementara yang turun hanya industri, dan kesehatan.

 

