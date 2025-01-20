IHSG Sesi I Naik 0,29% ke Level 7.175

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,29% ke level 7.175,27 pada sesi pertama Senin (20/1/2025).

Sejak bel pembukaan indeks komposit mampu bertahan di zona hijau dengan rentang 7.165,44 - 7.201,61.



1. Konsolidasi Saham



Sebanyak 298 saham menguat, 299 melemah, dan 358 lainnya stagnan. Nilai transaksi sebesar Rp5,93 triliun dengan volume 11,9 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung kompak menguat seperti LQ45, JII, IDX30, hingga MNC36 rata-rata di bawah 1 persen.



Sebagian besar sektor indeks tumbuh, sementara yang turun hanya industri, dan kesehatan.