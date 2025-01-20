Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Uang Bansos PKH akan Hangus Jika Tidak Diambil?

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |22:05 WIB
Apakah Uang Bansos PKH akan Hangus Jika Tidak Diambil?
Apakah Uang Bansos PKH akan Hangus Jika Tidak Diambil? (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Apakah uang bansos PKH akan hangus jika tidak diambil? berikut penjelasannya. Program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah berfungsi sebagai penopang penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, masih ada permasalahan yang kerap muncul, seperti dana yang gagal dicairkan atau menjadi hangus. 

Pada tahun 2025, terdapat perubahan signifikan terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang penting untuk dipahami oleh para penerima manfaat.  

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah dana bantuan sosial yang tidak diambil akan hangus? berikut penjelasan yang sudah dirangkum oleh Okezone, Senin (20/1/2025).

Penyebab Bansos yang Hangus

Hal ini sering terjadi karena penerima tidak segera menggunakan bantuan yang telah disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dana bansos berisiko hangus jika penerima tidak segera memeriksa dan menggunakan saldo yang tersedia pada kartu KKS. 

Pemerintah menetapkan tenggat waktu tertentu setiap tahun untuk proses pencairan bantuan. Apabila penerima tidak melakukan transaksi atau penarikan dalam periode yang telah ditentukan, dana tersebut akan dianggap tidak digunakan dan dikembalikan ke kas negara.

Agar dana bantuan sosial tidak hangus, penerima diimbau untuk mencairkan bantuan sesegera mungkin sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Saldo yang masih tersisa pada kartu KKS harus segera ditarik untuk menghindari pengembalian dana tersebut ke kas negara.

 

Halaman:
1 2
