Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bos BEI Ungkap Peran Besar Investor Relations di Pasar Modal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |15:47 WIB
Bos BEI Ungkap Peran Besar Investor Relations di Pasar Modal
Investor relations terus berkembang seiring perubahan teknologi hingga peningkatan ekspektasi investor. (Foto: Okezone.com/IDX)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong investor relation memperkuat sinergi memperkuat pasar modal Indonesia. Saat ini investor relations terus berkembang seiring perubahan teknologi hingga peningkatan ekspektasi investor. 

1. Peran Investor Relations

“Di era baru ini saya rasa peran investor relations menjadi sangat strategis tidak hanya sekedar menjalin komunikasi antara perusahaan dan pemegang saham tapi juga memegang peran krusial dalam menjalankam transparansi, kebijakan pasar dan membangun relasi perusahaan,” jelas Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam Welcoming Speech di Indonesia Investor Relations Forum 2025, Selasa (21/1/2025). 

Iman menilai teknologi kecerdasan artifisial atau AI (artificial intelligence) untuk membantu tugas-tugas investor relation.

Selain itu, mereka diimbau untuk meningkatkan transparansi yang berlendaskan tata kelola perusahaan yang baik. 

2. Tugas Investor Realtions


Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) yang juga petinggi Mr. DIY, Darwin Cyril Noerhadi mengatakan, para investor relation memahami regulasi, mendalami wawasan, dan memaparkan informasi dan komunikasi yang efektif kepada publik serta investor. 

“Umumnya, latar belakang equity analyst, corporat banker dan investment banker menjadi Investor Relation. Tetapi, latar belakang lainnya pun bisa mengemban tugas ini," ungkap Darwin.

Darwin juga mendorong Investor Relation untuk mengkaji lebih lanjut praktik ESG (enviromental, social & governance). 

“OJK pun mengamantkan perusahaan untuk menerbitkan laporan berkelanjutan," kata Darwin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179641//rups_raja-68Nb_large.jpg
Emiten RAJA Bidik Rp1,65 Triliun dari 9 Proyek Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179499//ihsg_dibuka_menguat-sNph_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.322 pada Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179490//ihsg_berpotensi_menguat-CZjh_large.jpg
IHSG Hari Ini Uji Resistance 8.292, Simak Rekomendasi Saham Berikut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179486//ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-pyZr_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Bergerak di Level 8.400
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/278/3179184//saham_top_losers-Pi4F_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan di BEI Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179135//ihsg_sepekan-IFRv_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor ke 8.271, Kapitalisasi Pasar  Rp15.234 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement