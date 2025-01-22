Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Miris, 70% Gabah Petani Dibeli di Bawah HPP Rp6.500 per Kg

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |21:56 WIB
Miris, 70% Gabah Petani Dibeli di Bawah HPP Rp6.500 per Kg
70% Gabah Petani Dibeli di Bawah HPP Rp6.500 per Kg. (Foto: Okezone.com/Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa 70% harga gabah di lapangan masih dibeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Rendahnya serapan Bulog sesuai HPP sangat memprihatikan karena dapat mengancam keberlanjutan swasembada pangan nasional.

“Ini sangat tidak baik bagi petani kita. Kita sudah memberikan subsidi Rp144 triliun, kita sudah paksa petani menanam. Tapi setelah mereka produksi dan surplus, kita malah abaikan’ mereka,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu (22/1/2025). 

1. Daerah dengan Harga Gabah di Bawah HPP 

Hingga 21 Januari 2025, harga gabah di beberapa daerah masih di bawah HPP. Seperti di Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, harga gabah berkisar Rp5.000–6.000 per kilogram. 

Sementara di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, harga gabah berada di rentang Rp5.800–6.300, dan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, harganya hanya Rp 5.000–5.800.

2. Dampak Gabah Petani Tidak Dibeli dengan HPP Rp6.500

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperingatkan dampak serius jika gabah petani terus dibeli di bawah HPP. Selain merugikan petani, kondisi ini dapat mengancam upaya swasembada pangan dan menurunkan luas tanam padi di masa mendatang.

“Terjadi penurunan luas tanam di dua minggu terakhir. Kenapa? Karena harga. Petani beralih menanam sayuran yang lebih menguntungkan, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat,” ungkap Amran.

3. Serapan Bulog Rendah 

Menurut Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar, ada sejumlah alasan serapan gabah petani oleh Bulog masih rendah. Ada dua hal, petama hanya sebagian produksi petani yang dapat memenuhi syarat memperoleh Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500. 

Di mana gabah tersebut masuk kriteria HPP gabah Rp6.500 yaitu, kadar air 25% atau lebih rendah serta kadar hampa 10% atau lebih rendah. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179514//beras_bulog-oczq_large.jpg
Bulog Buka Suara soal Beras Menumpuk di Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/11/3178565//prabowo_subianto_bulog-8Qmc_large.jpeg
Perum BULOG Dukung Kebijakan Presiden Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178266//mendag-HsFw_large.jpg
Harga Beras Tinggi di Indonesia Timur, Mendag: Distribusi Harus Kita Bereskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177381//bulog-MfRd_large.jpg
Bulog-Bapanas Digabung, Pedagang Pasar Menanti Kejayaan 90-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177450//bulog_anugerah_insipiratif_2025-V05x_large.jpeg
Selamat! Perum BULOG Raih Penghargaan Anugerah Inspiratif 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/11/3177469//penyaluran_beras_sphp_perum_bulog-vVeA_large.jpeg
Penyaluran Hampir 500 Ribu Ton, Beras SPHP Diminati Masyarakat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement