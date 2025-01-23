Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hanya Pakai KTP, 600 Ribu Petani Tebus Pupuk Bersubsidi sejak Awal 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |11:48 WIB
Hanya Pakai KTP, 600 Ribu Petani Tebus Pupuk Bersubsidi sejak Awal 2025
Hanya Pakai KTP, 600 Ribu Petani Tebus Pupuk Bersubsidi sejak Awal 2025 (Foto: Pupuk Indonesia)
JAKARTA - Petani semakin cepat mendapatkan pupuk subsidi sejak awal 2025. Percepatan penyaluran pupuk bersubsidi ini sejalan dengan misi dan program Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendukung swasembada pangan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa sudah ada sekitar 600.000 petani yang berhasil menebus pupuk subsidi mulai 1 Januari 2025. Hal ini dapat dilakukan usai Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil menyederhanakan kebijakan pupuk bersubsidi.
 
"Pupuk Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah sehingga Surat Keputusan (SK) alokasi pupuk provinsi atau kabupaten bisa terbit 100 persen sebelum tahun 2024 berakhir. Hal ini tentu membuat petani lebih yakin dan tenang dalam menebus pupuk bersubsidi di wilayahnya masing-masing," ujar Rahmad di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Rakor Pangan

1. Petani Terdaftar Cukup Bawa KTP Tebus Pupuk Subsidi
 
Mulai tanggal 1 Januari 2025, Pupuk Indonesia telah memastikan iPubers sebagai media penyaluran sehingga penebusan pupuk yang dilakukan petani lebih mudah. Petani terdaftar cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 
Adapun penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan petani terdaftar sejak awal Januari hingga per 19 Januari 2025 secara nasional mencapai 688.386 transaksi yang dilakukan oleh 599.582 petani. Pada periode tersebut pupuk bersubsidi yang sudah ditebus sebanyak 405.000 ton.
 
Khusus Sumatera Utara, petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi ada 8.000 petani. Termasuk di Kabupaten Asahan per 19 Januari 2025 sudah ada 541 ton pupuk bersubsidi yang sudah ditebus.
 
"Kami mendorong penggunaan sepenuhnya iPubers untuk memastikan tata kelola penyaluran pupuk subsidi lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu memudahkan petani dalam melakukan penebusan," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

 

