Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Libur Isra Mikraj dan Imlek, Pelayanan Pelindo Terminal Petikemas Tetap Berjalan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |19:34 WIB
Libur Isra Mikraj dan Imlek, Pelayanan Pelindo Terminal Petikemas Tetap Berjalan
Ilustrasi Kegiatan Bongkar Muat di TPK Bitung. (Foto: dok Pelindo)
A
A
A

SURABAYA - PT Pelindo Terminal Petikemas memastikan layanan container di seluruh wilayah Perseroan tetap berjalan pada saat libur peringatan Isra Mikraj dan tahun baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan 32 terminal peti kemas di bawah kendali perusahaan tetap memberikan layanan bongkar muat peti kemas dan layanan terminal lainnya saat libur panjang akhir bulan Januari 2025. 

“Layanan operasional terminal tetap berjalan seperti biasanya, kami tetap melayani kegiatan bongkar muat peti kemas,” kata Widyaswendra, Jumat (24/01).

Lebih lanjut ia mengatakan, para pengguna jasa dapat menghubungi Customer Relation Officer jika menemui kendala pelayanan di terminal peti kemas. Widyaswendra menegaskan bahwa dalam pelayanan saat libur panjang, PT Pelindo Terminal Petikemas tidak membebankan biaya tambahan atau pungutan lain di luar tarif resmi yang berlaku. 

“Kami akan menindak tegas segala bentuk pungutan liar di luar ketentuan perusahaan, kepada para pengguna jasa untuk dapat melaporkan kepada kami melalui saluran whistle blowing system jika menemui kondisi tersebut,” tuturnya. 

Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai angkutan logistik selama libur panjang Isra Mikraj dan tahun baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor:KP–DRJD 304 Tahun 2025, HK.201/2/5/DJPL/2025, 6/1/2025/Korlantas, 01/PKS/Db/2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180359//penjualan_avian_brands-qF52_large.jpeg
Penjualan Naik 14,5 Persen, Avian Brands Perkuat Posisi sebagai Pemimpin Pasar Cat Dekoratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180335//nasi_bogana_may_may-0f76_large.jpg
Cara Bogana May-May, Brand F&B Tradisional Bertahan di Tengah Gempuran Makanan Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180237//bolt_pet_food-I0mi_large.jpg
Merek Lokal Berkelas Global, Bolt Pet Food Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180235//detoslim_superbrand-DwGb_large.jpg
Konsistensi Kualitas Antar Detoslim Raih Penghargaan Superbrands Indonesia’s Choice 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/11/3180230//jumbo_superbrand-qzwL_large.jpg
Jaga Kualitas Produk, PT Jumbo Power International Raih Empat Penghargaan Superbrands
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/11/3180003//rumah_di_jakarta-LeDK_large.jpg
Warga Jakarta! Cek Aturan Baru Diskon dan Bebas PBB-P2 di Sini!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement