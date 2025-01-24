Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Sekuritas Solusi Investasi Masa Kini Bersama Bahana TCW Investment Management

Nanda Surya Shadan , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |17:02 WIB
JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Setiap orang tentunya memiliki tujuan finansial masing-masing, misalnya menikah, membangun rumah, membiayai sekolah anak, traveling, dan lain sebagainya. Memulai investasi tidak harus menunggu usia semakin bertambah. Pasalnya, mengambil keputusan untuk berinvestasi di usia muda bisa membantu mencapai tujuan finansial dengan lebih cepat.

Di aplikasi online trading MotionTrade, Anda bisa berinvestasi reksa dana yang merupakan salah satu instrumen investasi yang relatif mudah dipahami oleh investor pemula. Dibandingkan dengan deposito, imbal hasil reksa dana relatif lebih tinggi. Berbagai produk reksa dana dari berbagai Manajer Investasi profesional bisa Anda pilih di aplikasi MotionTrade, salah satunya adalah produk Bahana Investment Management.

Mau tahu lebih dalam tentang produk reksa dana Bahana Investment Management di aplikasi MotionTrade? Jangan lewatkan pembahasan lengkapnya dalam Bahana TCW “Solusi Investasi Masa Kini” pada Jumat (24/1/2025) pukul 16.00 WIB bersama Investment Specialist Bahana TCW Investment Management Adya Tarigan dipandu oleh Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri. Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui Instagram MNC Sekuritas @mncsekuritas 

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!
 

(Dani Jumadil Akhir)

