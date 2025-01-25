Berikut Ketentuan Sisa kWh Diskon Token Listrik 50% Tidak Akan Hangus

JAKARTA - PLN memastikan sisa token listrik yang dibeli dengan diskon 50% selama promo Januari-Februari tidak akan hangus Untuk pelanggan prabayar, token yang sudah dibeli tetap bisa dipakai selama tidak ada perubahan data seperti daya, nama, data atau tarif.

Hal ini sekaligus menanggapi informasi yang beredar soal sisa token listrik diskon 50% akan hangus setelah periode promo berakhir.



1. Penjelasan PLN



Lewat akun Instagram Disjaya, Kamis (23/1/2025), PLN menegaskan bahwa sisa kWh token listrik yang dibeli dengan diskon 50% tidak akan hangus. Token listrik tidak memiliki masa berlaku, namun pelanggan listrik diharapkan untuk tidak mengubah nama, daya, tarif, data dan sebagainya. Pelanggan listrik juga diharapkan untuk menginput token listrik sesuai dengan urutan pembelian.



2. Anjuran PLN



PLN mengingatkan supaya pelanggan rajin cek token listrik secara berkala dan tidak terburu-buru untuk membeli token listrik baru. Dengan begitu, penggunaan listrik bisa lebih terkontrol dan efisien.

PT PLN (Persero) akan memberikan potongan harga listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada Januari sampai Februari 2025. Dimana sebelumnya, PLN juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama dua bulan.