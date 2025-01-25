Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Ketentuan Sisa kWh Diskon Token Listrik 50% Tidak Akan Hangus

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |07:22 WIB
Berikut Ketentuan Sisa kWh Diskon Token Listrik 50% Tidak Akan Hangus
Diskon Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PLN memastikan sisa token listrik yang dibeli dengan diskon 50% selama promo Januari-Februari tidak akan hangus Untuk pelanggan prabayar, token yang sudah dibeli tetap bisa dipakai selama tidak ada perubahan data seperti daya, nama, data atau tarif.

Hal ini sekaligus menanggapi informasi yang beredar soal sisa token listrik diskon 50% akan hangus setelah periode promo berakhir.


1. Penjelasan PLN


Lewat akun Instagram Disjaya, Kamis (23/1/2025), PLN menegaskan bahwa sisa kWh token listrik yang dibeli dengan diskon 50% tidak akan hangus. Token listrik tidak memiliki masa berlaku, namun pelanggan listrik diharapkan untuk tidak mengubah nama, daya, tarif, data dan sebagainya. Pelanggan listrik juga diharapkan untuk menginput token listrik sesuai dengan urutan pembelian. 


2. Anjuran PLN


PLN mengingatkan supaya pelanggan rajin cek token listrik secara berkala dan tidak terburu-buru untuk membeli token listrik baru. Dengan begitu, penggunaan listrik bisa lebih terkontrol dan efisien. 

PT PLN (Persero) akan memberikan potongan harga listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA ke bawah pada Januari sampai Februari 2025. Dimana sebelumnya, PLN juga memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% selama dua bulan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426/listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178699/listrik_pln-UQqT_large.jpeg
Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178157/tarif_listrik-kaQZ_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik Subsidi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176950/purbaya-9JrI_large.jpg
Kucuran Rp200 Triliun Mulai Terasa, Purbaya Sebut Permintaan Listrik Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174243/pembangkit_listrik-Ml7o_large.jpg
Pemda dan Investor Didorong Kebut Proyek Sampah Jadi Energi Listrik 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement