Ketum Kadin: Ekonomi China Melambat, India dan Indonesia Jadi Sorotan Dunia

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyatakan bahwa India dan Indonesia menjadi sorotan dunia setelah ekonomi China mengalami perlambatan.



Hal Ini karena kedua negara diprediksi akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dunia.



1. Indonesia Berhasil Menarik Perhatian



Anindya menceritakan saat kunjungannya ke Davos, Swiss baru-baru ini, India juga Indonesia berhasil menarik perhatian dan menjadi pembahasan hangat.



Bukan tanpa alasan, mengingat pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat yang saat ini berada di bawah rata-rata dunia, India dan Indonesia dinilai dapat menjadi penopang ekonomi baru yang mampu mendukung pertumbuhan pada tahun 2025 dan dalam beberapa tahun ke depan.



"Jadi mereka (dunia) mencari growth story baru. China melambat, Amerika lebih cepat tapi masih di bawah rata-rata dunia, sekitar 2,2%, dunia kan 3%. India dan Indonesia sama-sama di atas 5%. Jadi mereka berpikir ini bisa jadi penopang pertumbuhan di dunia," ungkapnya di Jakarta, Selasa (4/2/2025).