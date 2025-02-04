Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Guyur Rp16,6 Triliun untuk Bulog Serap Gabah Petani

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |20:48 WIB
Prabowo Guyur Rp16,6 Triliun untuk Bulog Serap Gabah Petani
Presiden Prabowo Beri Dana Bulog (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga. Hal ini untuk menyerap gabah surplus di tingkat petani, jumlahnya mencapai Rp 16,6 triliun.

1. Sudah Diterima Bulog


Dia menyatakan, saat ini pencairan suntikan anggaran tersebut sudah diproses, bahkan Amran meyakini sudah diterima oleh Bulog secara kontan. Dengan begitu, Bulog bisa menyerap gabah.

"Sekarang sudah diproses. Kalau tidak salah, mungkin uangnya sudah ditransfer ke Bulog. Jadi semua kebutuhan, kemudian persiapan gudang, dana, semua sudah diberikan oleh bapak presiden," ujar Amran dikutip Antara, Selasa (4/2/2025).

2. Kebanjiran Produksi Beras


Amran mengungkapkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami lonjakan signifikan di mana BPS mengumumkan bahwa hingga Maret total produksi beras mencapai 8 juta ton, dan diperkirakan hingga April mencapai 13-14 juta ton.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182530/prabowo_subianto-5hiv_large.jpg
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181766/presiden_prabowo-xCWQ_large.jpg
5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181770/presiden_prabowo_soal_utang_whoosh-dOIR_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Tanggung Jawab Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181757/prabowo_subianto-SR89_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181751/prabowo_subianto-4O0B_large.jpg
Prabowo Puji Jokowi saat Resmikan Pabrik Petrokimia Rp65 Triliun di Banten: Ini Prestasi Beliau
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement