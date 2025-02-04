Ini Link resmi dan Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Februari 2025

JAKARTA - Ini link resmi dan cara cek NIK KTP penerima bansos PKH Februari 2025. Kementerian Sosial mempermudah masyarakat dalam mengecek status penerimaan Bantuan Sosial PKH tahap pertama 2025 melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Hanya dengan memasukkan NIK dan data pribadi lainnya, Anda dapat melakukan pengecekan secara digital dengan cepat dan praktis.

1. Cara Mengecek Bantuan Sosial PKH

- Kunjungi Situs Resmi

- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti ponsel atau komputer. Pastikan Anda mengakses situs resmi untuk menghindari informasi palsu.

- Isi Data Wilayah Penerima

- Lengkapi kolom yang tersedia dengan memilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan alamat penerima yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan KTP dan KK agar hasil pencarian akurat.