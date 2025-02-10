Nilai Transaksi Kripto RI Melonjak 335% Sepanjang 2024

JAKARTA - Transaksi aset kripto di Indonesia meningkat tajam. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi kripto mencapai Rp650,61 triliun di 2024.

Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, arti nilai transaksi tersebut telah terjadi peningkatan sebesar 335,91% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp149,25 triliun.

1. Transaksi Kripto di Indonesia

Tirta menyampaikan jika di 2024 terdapat 22,91 juta investor aset kripto di Indonesia atau meningkat 23,77% dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan industri aset kripto di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat kuat.

"Indonesia memiliki potensi besar dalam ekosistem aset digital. Perdagangan aset kripto dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia," kata Tirta, Senin (10/2/2025).

Dalam riset Indonesia Crypto and Web3 Industry Report 2024 yang dilakukan oleh Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia (ABI – Aspakrindo) bersama ICN – Coinvestasi juga mengatakan Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan signifikan.

Dalam riset tersebut Indonesia berhasil naik ke posisi ketiga dalam indeks adopsi global pada 2024, memposisikannya sebagai negara terdepan di Asia Tenggara, diikuti oleh Vietnam di posisi kelima dan Filipina di posisi kedelapan.