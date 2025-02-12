IPOT Fund Gelar Webinar Basic Investasi Reksa Dana Bareng MNC Asset Management

JAKARTA – Investasi adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kekayaan, namun sering kali banyak orang merasa ragu atau bingung untuk memulai. Salah satu instrumen investasi yang relatif mudah diakses dan cocok untuk semua kalangan adalah reksa dana.

Untuk itu IPOT Fund dari Indo Premier Sekuritas menggandeng MNC Asset Management untuk mengadakan webinar bertema Basic Investasi Reksa Dana yang akan digelar secara daring pada hari ini, Rabu 12 Februari 2025 pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Webinar ini akan menghadirkan nara sumber dari MNC Asset Management, yakni Annafrid Nikijuluw selaku Business Manager yang akan membahas tentang pengenalan investasi reksa dana dan akan mengupas tuntas selama 1 jam penuh tentang dasar-dasar investasi reksa dana, baik jenis, benefit, cara kerja, serta risiko pada investasi reksa dana.

“Kita (MNC Asset Management) sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan, khususnya di industri pasar modal Indonesia, sangat bersemangat dan menyambut baik kegiatan webinar ini. Kita akan bahu-membahu memberikan literasi keuangan seluas mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang mau memulai investasi di Reksa Dana” tutur Annafrid.

Dody Mardiansyah selaku Head of IPOT Fund Indo Premier Sekuritas menambahkan, “Kami ingin memberikan wawasan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat, agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan menggunakan IPOT sebagai platform investasi yang komplit” tutur Dody.

Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana cara berinvestasi reksa dana dengan sangat mudah. Selain itu, peserta juga akan belajar tentang pentingnya diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan meraih hasil yang optimal.

Penasaran kan dengan pembahasannya? Yuk join webinar sore nanti melalui tautan ini: https://indopremier.zoom.us/webinar/register/WN__rutv1BUQI24D9olxTTYYw

(Dani Jumadil Akhir)