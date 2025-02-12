Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPOT Fund Gelar Webinar Basic Investasi Reksa Dana Bareng MNC Asset Management

Qonita , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |13:46 WIB
IPOT Fund Gelar Webinar Basic Investasi Reksa Dana Bareng MNC Asset Management
IPOT Fund Gelar Webinar Basic Investasi Reksa Dana Bareng MNC Asset Management
A
A
A

JAKARTA – Investasi adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kekayaan, namun sering kali banyak orang merasa ragu atau bingung untuk memulai. Salah satu instrumen investasi yang relatif mudah diakses dan cocok untuk semua kalangan adalah reksa dana.

Untuk itu IPOT Fund dari Indo Premier Sekuritas menggandeng MNC Asset Management untuk mengadakan webinar bertema Basic Investasi Reksa Dana yang akan digelar secara daring pada hari ini, Rabu 12 Februari 2025 pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Webinar ini akan menghadirkan nara sumber dari MNC Asset Management, yakni Annafrid Nikijuluw selaku Business Manager yang akan membahas tentang pengenalan investasi reksa dana dan akan mengupas tuntas selama 1 jam penuh tentang dasar-dasar investasi reksa dana, baik jenis, benefit, cara kerja, serta risiko pada investasi reksa dana.

“Kita (MNC Asset Management) sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan, khususnya di industri pasar modal Indonesia, sangat bersemangat dan menyambut baik kegiatan webinar ini. Kita akan bahu-membahu memberikan literasi keuangan seluas mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang mau memulai investasi di Reksa Dana” tutur Annafrid.

Dody Mardiansyah selaku Head of IPOT Fund Indo Premier Sekuritas menambahkan, “Kami ingin memberikan wawasan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat, agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan menggunakan IPOT sebagai platform investasi yang komplit” tutur Dody.

Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana cara berinvestasi reksa dana dengan sangat mudah. Selain itu, peserta juga akan belajar tentang pentingnya diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan meraih hasil yang optimal.

Penasaran kan dengan pembahasannya? Yuk join webinar sore nanti melalui tautan ini: https://indopremier.zoom.us/webinar/register/WN__rutv1BUQI24D9olxTTYYw

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653/mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement