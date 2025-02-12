Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kunjungan Erdogan, Indonesia Bakal Tingkatkan Nilai Ekspor ke Turki hingga Rp163 triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |20:51 WIB
Kunjungan Erdogan, Indonesia Bakal Tingkatkan Nilai Ekspor ke Turki hingga Rp163 triliun
Ketum Kadin soal Kunjungan Presiden Erdogan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan setelah lawatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan ke Indonesia, disepakati bahwa kedua negara siap untuk meningkatkan kerja sama predagangan.


1. Tingkatkan Nilai Ekspor ke Turki


Anin mengatakan, Pemerintah Turki meminta Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor ke Turki dari sebelumnya USD2,5 miliar atau setara Rp40,9 triliun menjadi USD10 miliar atau setara Rp163,66 triliun per tahun.

"Tadi kita bicara (dengan Presiden Erdogan), trade (perdagangan) kita baru USD2,5 miliar. Tapi tadi Menteri Perdagangan Turki bilang mau dinaikkan menjadi USD10 miliar, kita siap," ujarnya usai acara Indonesia-Turkey CEO Forum di Jakarta, Rabu (12/2/2025).


2. Peningkatan Permintaan Komoditas Palm Oil


Anin mengaku terdapat peningkatan permintaan terkait komoditas Palm Oil dan stainless steel, hingga nikel Indonesia terkait pengembangan industri automasi di Turki. Komoditas ini dinilai menurutnya Indonesia akan sanggup untuk memenuhi permintaan dari Turki.

"Barang apa yang biasa banyak di beli Turki, itu seperti Palm Oil dan Stainless Steel," tambah Anin.

 

Halaman:
1 2
