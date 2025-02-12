Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Kantongi Dana Segar untuk Pembangunan Infrastruktur

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |21:11 WIB
RI Kantongi Dana Segar untuk Pembangunan Infrastruktur
Menko Airlangga soal Investasi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama Uni Emirate Arab (UAE) atau Persatuan Emirat Arab (PEA) sepakat untuk berkolaborasi untuk menuju energi bersih dan penguatan digitalisasi industri.


1.  Tingkatkan Daya Saing


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Menteri Energi dan Infrastruktur PEA Suhail Mohamed Al Mazrouei siap mendukung Indonesia meningkatkan daya saing ekonomi.

Airlangga dan Suhail menggelar pertemuan bilateral di sela kunjungan Menko Perekonomian di acara World Goverment Summit di Dubai, Selasa (11/2/2025). 


2. Soroti Integrasi Sektor Industri


Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam sektor industri. Termasuk pemanfaatan robotika dan sistem produksi tanpa awak (unmanned production) yang telah diterapkan di beberapa sektor, seperti manufaktur dan pertambangan.

 

