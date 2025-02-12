Menko Airlangga: UEA Minat Investasi di Infrastruktur

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Uni Emirat Arab (UAE) atau Persatuan Emirat Arab (PEA) tertarik untuk menjajakin investasi pembangunan ekosistem data center di Indonesia.



1. Investasi UEA ke Indonesia



Pada pertemuan itu, UAE kemungkinan bakal menjajaki investasi ke Indonesia melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk membangun data center dan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).



"Peran PEA akan sangat esensial untuk membantu mewujudkan ekosistem data center yang tangguh dan dapat diandalkan di Indonesia, melalui investasi yang diwadahi oleh KEK, seperti KEK Nongsa,” ujar Menko Airlangga pada Rabu (12/2/2025).



2. KEK Nongsa untuk Mewadahi Beberapa Proyek



Airlangga menambahkan, KEK Nongsa tercatat memiliki target investasi 400MW untuk mewujudkan data center di Indonesia sebagai digital bridge nasional.



Menurutnya, ekosistem KEK Nongsa juga difokuskan untuk mewadahi beberapa proyek yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi. Antara lain, seperti semikonduktor dan AI.