HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 6.638 Sambut Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |17:16 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 6.638 Sambut Akhir Pekan
IHSG Ditutup Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 24,89 poin atau 0,38 persen ke 6.638 pada sesi terakhir perdagangan pada Jumat (14/2/2025).

Pada penutupan perdagangan,  terdapat 325 saham menguat, 258 saham melemah dan 372 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,7 triliun dari 14,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,35 persen ke 772,41, indeks JII naik 1,57 persen ke 446,20, indeks IDX30 menguat 0,44 persen ke 400,76 dan indeks MNC36 menguat 0,54 persen ke 302,29.


1. Konsolidasi Saham


Untuk sektoral kompak menguat ada energi 0,84 persen, konsumer non siklikal 0,11 persen, konsumer siklikal 0,37 persen, keuangan 0,60 persen, infrastruktur 0,22 persen, properti 1,19 persen, bahan baku 1,08 persen, transportasi 1,17 persen, industri 1,15 persen, teknologi 0,90 persen. Sektor yang melemah hanya ada kesehatan 0,58 persen.

 

