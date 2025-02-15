Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Melemah 1,54% ke 6.638, Kapitalisasi Pasar Rp11.401 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |09:10 WIB
IHSG Sepekan Melemah 1,54% ke 6.638, Kapitalisasi Pasar Rp11.401 Triliun
IHSG Sepekan Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Data perdagangan saham berakhir variatif sepanjang pekan ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,54 persen, demikian juga kapitalisasi pasar (market cap) anjlok Rp194 triliun,

1. IHSG Melemah ke Level 6.638

IHSG menutup pekan ini di level 6.638,459 dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di 6.752,576, demikian mengutip data BEI, Sabtu (15/2/2025).

Meskipun IHSG mengalami tekanan, rata-rata nilai transaksi harian justru meningkat sebesar 1,25 persen menjadi Rp12,24 triliun dari Rp12,09 triliun pada pekan sebelumnya.

2. Kapitalisasi Pasar

Di sisi lain, market cap turut mencatatkan koreksi sebesar 1,67 persen dalam sepekan. Kapitalisasi pasar bursa kini berada di angka Rp11.401 triliun, turun dari Rp11.595 triliun pada pekan sebelumnya. 

Penurunan turut terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa yang mengalami penyusutan sebesar 11,58 persen. 

 

