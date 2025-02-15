Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bank Permata (BNLI) Raup Laba Rp3,6 Triliun pada 2024

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |11:35 WIB
Bank Permata (BNLI) Raup Laba Rp3,6 Triliun pada 2024
Bank Permata Raup Laba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Permata Tbk (BNLI) mencatat laba bersih senilai Rp3,6 triliun sepanjang 2024. Hal ini didukung Pendapatan Operasional sebelum Provisi (PPOP) yang tumbuh sebesar 4 persen, dengan perbaikan kualitas kredit di tahun 2024. 

1. Penyaluran Kredit BNLI

Penyaluran kredit BNLI naik 9 persen Year-on-Year(YoY) menjadi Rp155 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Segmen korporasi berkontribusi utama, tumbuh sebesar 12 persen YoY menjadi Rp89 triliun, diikuti pertumbuhan segmen Komersial dan Konsumer, yang masing-masing tumbuh sebesar 6 persen, dan 4 persen YoY.

Rasio Grass Non Performing Loan (NPL), dan Loan at Risk (LAR), masing masing pada level 2,1 persen, dan 7,9 persen.

Angka ini membaik dibandingkan dengan 2,9 persen, dan 8,7 persen di periode yang sama tahun lalu. 

2. Jaga Kebutuhan Cadangan Atas Penurunan

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli mengatakan Permata Bank terus menjaga kebutuhan cadangan atas potensi penurunan risiko kredit secara konservatif.

Hal ini, ujar Meliza, tercermin dari rasio NPL coverage dan rasio LAR coverage masing-masing di level 375 persen dan 97 persen. 

“Upaya restrukturisasi, litigasi dan penjualan aset tetap dilakukan Bank dalam penyelesaian kredir bermasalah,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (15/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183476/berita_duka-vztX_large.jpg
Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement