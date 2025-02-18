Kinerja OTT Melonjak, Pendapatan MNC Digital Entertainment (MSIN) Naik 18% Jadi Rp3,47 Triliun di 2024

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), anak perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), melaporkan laporan keuangan tahun 2024 yang belum diaudit. Pendapatan MSIN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3,47 triliun, tumbuh 18% secara year on year (YoY), sementara EBITDA tumbuh menjadi Rp760 miliar, naik 22% YoY.

Kinerja Perseroan yang kuat sebagian disebabkan oleh peningkatan produksi konten dan IP MSIN, dalam bentuk konten drama, infotainment, reality, dan animasi. Selain itu, lini bisnis lain seperti talen, media sosial, portal, dan lainnya tetap menjadi bagian bisnis yang strategis dan mencatat pertumbuhan positif di tahun 2024.

Pada saat ini, MSIN dengan bangga mengumumkan kinerja gabungan OTT untuk FY-2024, yang mewakili sebagian besar dari bisnis MSIN. RCTI+ (AVOD superapp) dan Vision+ (SVOD superapp) bersama-sama memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan dan 2,85 juta pelanggan berbayar pada 2024.

"Kami sangat senang dengan kinerja MSIN dan khususnya puas dengan posisi yang kuat pada platform OTT kami saat ini, terutama karena industri OTT terus mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia," kata Direktur MSIN Valencia Tanoesoedibjo.

Valencia Tanoesoedibjo menambahkan, MSIN akan memanfaatkan momentum ini dengan memanfaatkan supply konten berkualitas tinggi dari dalam grup. "Menatap tahun 2025, kami sangat antusias dengan peluang untuk mencapai tingkatan baru dan mendorong kemajuan lebih lanjut. Kami optimis bahwa inisiatif terbaru kami akan membuahkan hasil yang luar biasa dan berkontribusi terhadap kesuksesan kami yang berkelanjutan," ujarnya.

Pertumbuhan luar biasa dalam basis pengguna dan pelanggan ini merupakan hasil dari strategi konten MSIN, yang menawarkan beragam produksi in-house terbaik dan program olahraga populer sepanjang tahun.

Superapps milik MSIN menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,48 triliun pada 2024, mencerminkan peningkatan 11% YoY, sementara EBITDA mencapai Rp329 miliar, mewakili pertumbuhan 6% YoY. Sebagai gambaran seberapa baik kinerja superapps, dalam hal pendapatan dan EBITDA, keduanya telah berkontribusi sebesar 43% terhadap pencapaian finansial MSIN.