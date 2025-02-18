Cari Tahu 4 Perbedaan Reksa Dana dan Obligasi

Obligasi dan reksa dana adalah dua instrumen investasi yang populer di Indonesia dan cocok untuk dijadikan instrumen investasi baik untuk pemula maupun investor yang sudah lama berkecimpung di pasar modal. Kedua instrumen ini memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, sehingga penting bagi para investor untuk mempelajarinya.

Ada beberapa perbedaan yang perlu Anda ketahui terkait investasi obligasi dan reksa dana. Motiontrade telah merangkum 4 perbedaan di antara keduanya, yaitu:

1. Pengelola/ Penerbit

Produk reksa dana dikelola oleh manajer investasi yang profesional, sementara obligasi dapat diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan.

2. Fluktuasi Harga

Reksa dana mengalami fluktuasi harga yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pergerakan aset underlying dan keputusan manajer investasi. Sedangkan pada instrumen obligasi, fluktuasi harga lebih dipengaruhi oleh perubahan dari faktor eksternal seperti suku bunga dan risiko kredit penerbit (pemerintah/korporasi).