HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Menguat ke Level 6.873

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:01 WIB
IHSG Berakhir Menguat ke Level 6.873
IHSG Berakhir Menguat ke Level 6.873 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (18/2/2025). IHSG hari ini naik 0,62% atau 42,67 poin ke level 6.873.
Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 22,96 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,54 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,23 juta kali. Adapun, sebanyak 354 saham harganya terkoreksi, 196 saham harganya naik dan 238 saham lainnya stagnan.

1. Penopang IHSG

Sektor siklikal menguat 2,28%, sektor kesehatan naik 1,34%, sektor kesehatan naik 1,22%, sektor industri naik 0,88%, sektor non siklikal naik 0,85%, sektor energi naik 0,59%, sektor bahan baku naik 0,35%, sektor teknologi naik 0,25%. Sedangkan sektor transportasi turun 0,91%, sektor properti turun 0,54% dan sektor infrastruktur turun 0,08%.

2. Saham Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) naik 34,92% ke Rp170, PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) naik 34,43% ke Rp246 dan PT Remala Abadi Tbk (DATA) naik 25,00% ke Rp1.425.

 

Halaman:
1 2
