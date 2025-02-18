Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamenkeu Thomas Irit Bicara soal Target Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |12:55 WIB
Wamenkeu Thomas Irit Bicara soal Target Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun
Wamenkeu soal Efisiensi Anggaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjawab singkat terkait Presiden Prabowo Subianto membidik dana USD44 miliar atau setara Rp750 triliun dari efisiensi anggaran dan dividen BUMN.

1. Penjelasan Wamenkeu Thomas

Berdasarkan pantauan di lokasi usai menghadiri Indonesia Data amd Economic Conference (IDE) 2025 di St. Regis Jakarta, Thomas langsung menuju mobilnya saat dikejar pernyataan penghematan anggaran tersebut. 

“Di Kemenkeu, di Kemenkeu kita bicara (soal penghematan Rp750 triliun)," kata Thomas, Selasa (18/2/2025). 

2. Wamenkeu Thomas Dukung Penuh Program Prioritas

Thomas diketahui hadir saat Prabowo menyebut dana Rp750 triliun tersebut untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Prabowo mengatakan, dana jumbo tersebut secara khusus akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendanaan awal Sovereign Wealth Fund (SWF) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

 

