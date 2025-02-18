Bawa Investasi, Prabowo Bakal Terima Kunjungan Macron ke RI Akhir Mei

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menggelar Business Forum dengan Asosiasi Pengusaha asal Prancis. Pertemuan terdapat sesi khusus membahas potensi kerjasama di sektor energi hingga infrastruktur.

"Di sini tadi rapatnya khusus ada yang bicara mengenai energy, infrastructure, financing, defense, consumer goods," kata Anin saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

1. Bisnis Forum

Anin berharap business forum yang juga dihadiri Oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Asosiasi Pengusaha asal Prancis ini bisa membuka jalur perdagangan yang lebih luas untuk produk dan komoditas Indonesia.

Menurutnya, saat ini total transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Prancis sekitar USD3 miliar atau setara Rp48,82 triliun. Angka ini optimis bisa ditingkatkan lebih besar setelah business forum yang yang dilakukan.

"Sekarang itu trade antara kedua negara kurang lebih mirip jumlahnya total USD3 miliar. Tahun ini, saya rasa bukan hanya USD3 miliar, bisa berkali-kali lipat," sambung Anin.

2. Kerjasama RI-Prancis

Pada kesempatan tersebut, Anin sekaligus menceritakan latar belakang terselenggaranya business forum Indonesia-Prancis. Hal ini merupakan oleh-oleh dari lawatan Presiden Prabowo ke Prancis sekitar bulan Juli 2024 lalu sebagai Menteri Pertahanan era Presiden Ke-7 Joko Widodo.

"Sebenernya dari Juli lalu, waktu di Olimpiade di Paris. Dimana waktu itu Presiden Prabowo, menerima 25 CEO perusahaan-perusahaan besar dari seluruh Prancis, ada Danone, ada L'Oreal, ada Eramet, Total Energy, Michelin, dan masih banyak lagi," kata Anin.

"Nah sekarang ini delegasi dari MEDEF atau mirip ke Kadin nya Prancis, datang kesini, apalagi ada Indonesia-France Business Council untuk menindaklanjuti," pungkasnya.