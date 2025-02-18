Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bawa Investasi, Prabowo Bakal Terima Kunjungan Macron ke RI Akhir Mei

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |20:16 WIB
Bawa Investasi, Prabowo Bakal Terima Kunjungan Macron ke RI Akhir Mei
Bawa Investasi, Prabowo Bakal Terima Kunjungan Macron ke RI Akhir Mei (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menggelar Business Forum dengan Asosiasi Pengusaha asal Prancis. Pertemuan terdapat sesi khusus membahas potensi kerjasama di sektor energi hingga infrastruktur. 
"Di sini tadi rapatnya khusus ada yang bicara mengenai energy, infrastructure, financing, defense, consumer goods," kata Anin saat ditemui di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

1. Bisnis Forum

Anin berharap business forum yang juga dihadiri Oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Asosiasi Pengusaha asal Prancis ini bisa membuka jalur perdagangan yang lebih luas untuk produk dan komoditas Indonesia.
Menurutnya, saat ini total transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Prancis sekitar USD3 miliar atau setara Rp48,82 triliun. Angka ini optimis bisa ditingkatkan lebih besar setelah business forum yang yang dilakukan.
"Sekarang itu trade antara kedua negara kurang lebih mirip jumlahnya total USD3 miliar. Tahun ini, saya rasa bukan hanya USD3 miliar, bisa berkali-kali lipat," sambung Anin.

2. Kerjasama RI-Prancis

Pada kesempatan tersebut, Anin sekaligus menceritakan latar belakang terselenggaranya business forum Indonesia-Prancis. Hal ini merupakan oleh-oleh dari lawatan Presiden Prabowo ke Prancis sekitar bulan Juli 2024 lalu sebagai Menteri Pertahanan era Presiden Ke-7 Joko Widodo. 
"Sebenernya dari Juli lalu, waktu di Olimpiade di Paris. Dimana waktu itu Presiden Prabowo, menerima 25 CEO perusahaan-perusahaan besar dari seluruh Prancis, ada Danone, ada L'Oreal, ada Eramet, Total Energy, Michelin, dan masih banyak lagi," kata Anin.
"Nah sekarang ini delegasi dari MEDEF atau mirip ke Kadin nya Prancis, datang kesini, apalagi ada Indonesia-France Business Council untuk menindaklanjuti," pungkasnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3176888/clarissa_tanoesoedibjo-v40Z_large.jpg
Kadin Latih 500 UMKM Go Digital, Gandeng Google dan YouTube 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176866/clarissa_tanoesoedibjo-StuX_large.jpg
Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo: Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% Perlu Transformasi Digital UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813/ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173949/kadin_indonesia-PMuV_large.JPG
Kadin Minta Perbaikan Kinerja Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173175/ketum_kadin_anindya-IQRn_large.jpg
Ketum Kadin Ajak Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Ekonomi RI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172407/ri_kanada-laiV_large.jpg
RI-Kanada Resmi Teken ICA-CEPA, Perkuat Perdagangan hingga Investasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement