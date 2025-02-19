Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anggaran IKN Masih Diblokir, AHY Colek Sri Mulyani Minta Dicairkan

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |06:40 WIB
Anggaran IKN Masih Diblokir, AHY Colek Sri Mulyani Minta Dicairkan
Anggaran IKN Nusantara 2025 Kapan cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin anggaran yang dialokasikan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat segera cair.


1. Prabowo Setujui Anggaran IKN Rp48,8 Triliun


AHY menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.


“Jadi, di situ posisinya, kami tentu akan juga turut mengkoordinasikan karena OIKN (Otorita IKN) juga menjadi salah satu wilayah koordinasi kami, dan dengan demikian harapannya 1, 2, 3 tahun ke depan ini akan terjadi pembangunan. Ada kelanjutan pembangunan, dan progress yang bisa kita ikuti bersama,” kata Menko AHY saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip Antara Rabu (19/2/2025).

2.  Anggaran IKN Diblokir

Terkait informasi anggaran IKN yang diblokir tahun ini, Menko AHY menyebut dia bakal duduk bersama dengan pejabat terkait, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


“Ini akan kami rampungkan, kami akan duduk bersama, yang jelas pemahaman saya di situ sudah di-approve, dan tinggal kami yakinkan sekali lagi untuk pencairannya supaya bisa tidak mengganggu ataupun tidak menghambat progress-nya,” kata AHY.

 

Halaman:
1 2
