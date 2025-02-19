Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Dapat Diskon Token Listrik 50 Persen di Februari 2025

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |12:56 WIB
Cara Dapat Diskon Token Listrik 50 Persen di Februari 2025
Cara Dapat Diskon Token Listrik 50 Persen di Februari 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Cara dapat diskon token listrik Februari 2025. Kebijakan diskon token listrik 50% bagi pelanggan PLN berdaya 450 volt ampere (VA) hingga 2.200 VA berlaku sejak 1 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025.

Sesuai penetapan Pemerintah, program ini akan diberlakukan hingga Februari 2025, untuk itu pelanggan PLN, khususnya prabayar yang ingin melakukan pembelian token listrik tidak perlu terburu buru karena diskon masih akan berlaku sepanjang bulan.

Program ini memberikan kabar baik bagi pelanggan rumah tangga yang ingin menghemat pengeluaran listrik mereka, terutama di tengah meningkatnya biaya kebutuhan lainnya.

Pada pelaksanaannya, untuk pelanggan pascabayar potongan tarif 50% berlaku otomatis ketika pelanggan melakukan pembayaran tagihan listrik untuk pemakaian periode Januari dan periode Februari 2025. Sementara bagi pelanggan prabayar cukup membeli setengah (50%) dari biasanya untuk mendapatkan energi (kWh) yang sama di manapun.

"Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

1. Cara Beli Token Listrik

Melalui Aplikasi PLN Mobile

- Unduh dan buka aplikasi PLN Mobile di ponsel Anda.

- Pilih menu "Kelistrikan".

- Masukkan nomor ID pelanggan atau nomor meter.

- Pilih opsi "Token dan Pembayaran".

- Pilih nominal token yang diinginkan (misalnya, Rp20.000, Rp50.000, atau lebih) dan klik “Beli”.

- Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan (misalnya, transfer bank atau e-wallet).

Mobile Banking

- Buka aplikasi mobile banking yang Anda gunakan (seperti myBCA, BRImo, atau lainnya).

- Pilih menu untuk transaksi isi ulang atau voucher.

- Cari opsi untuk PLN Prabayar.

- Masukkan nomor ID pelanggan dan pilih nominal token yang ingin dibeli.

- Lakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan.

 

