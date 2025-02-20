Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Ancam Laporkan Pejabat yang Hambat Investasi ke Prabowo

Nabillah Syidah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |06:05 WIB
Luhut Ancam Laporkan Pejabat yang Hambat Investasi ke Prabowo
Luhut akan melaporkan pejabat yang menghambat pengusaha kepada Presiden Prabowo. (Foto: Okezone.com/Marves)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akan melaporkan pejabat yang menghambat pengusaha kepada Presiden Prabowo. Bahkan akan meminta Prabowo mencopot pejabat yang bersangkutan jika terbukti menghalangi kemudahan berbisnis di Indonesia.

"Saya katakan kepada Presiden, 'Pak jika anda tidak bisa menangani yang satu ini, pecat saja. Kenapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di pemerintahan?" ujar Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahannya berfokus pada kebijakan yang mempermudah dunia usaha.

Luhut juga mengingatkan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Ia pun meminta para pengusaha untuk tidak ragu melaporkan pejabat yang mempersulit aktivitas bisnis mereka.

"Jangan ragu apabila anda mendapati pejabat pemerintah yang mempersulit,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa langkah ini dilakukan untuk mendukung Presiden Prabowo dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memperingatkan para menteri dan kepala lembaga pemerintah agar bekerja dengan baik. Jika tidak, mereka akan diganti.

“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditanya wartawan mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih setelah menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184279//ikan-d9w0_large.jpg
KKP Ajak Masyarakat Jadikan Makan Ikan Gaya Hidup dan Investasi Generasi Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184266//investasi_digital-UCNn_large.png
Tips Investasi Digital Aman dari Penipuan Online dan Phishing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183421//rosan-OhU0_large.jpg
Bos Danantara Temui 5 CEO Perusahaan Besar Australia, Bahas Investasi Kesehatan hingga Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181558//apindo-dy6S_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 Capai 5,04%, Pengusaha: Sesuai Prediksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179596//mnc_sekuritas-O8Hw_large.jpg
MNC Sekuritas Buka Kantor Cabang di Tebet, Ajak Anak Muda Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179117//kereta_cepat-binH_large.jpg
5 Fakta Terbaru Kereta Cepat Whoosh, Restrukturisasi Utang Jadi Jalan Terbaik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement