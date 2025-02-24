IHSG Awal Pekan Dibuka Turun ke Level 6.801

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menurun pada awal perdagangan pekan ini. IHSG turun ke level 6.801,68.

1. Transaksi Perdagangan

Tak bertahan lama, IHSG rebound 0,04% ke 6.805,99. Sebanyak 179 saham menguat, 160 melemah, dan 616 stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp727,5 miliar, dengan volume 1,2 miliar lembar saham

LQ45 koreksi 0,24% ke 774,85, JII melemah 0,28% ke 461,73, IDX30 merosot 0,19% ke 401,22, dan MNC36 melandai 0,21% ke 303,97

Kinerja sektor relatif beragam, dengan penguatan terbesar datang dari teknologi, dan transportasi. Sementara penurunan cukup merata seperti keuangan, infrastruktur, hingga energi.

2. Saham Top Gainers

Tiga saham pemimpin top gainers adalah PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) menguat 23,21% ke Rp414, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) naik 20,13% ke Rp555, dan PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT) tumbuh 18,81% ke Rp240.