HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham MSIN Masuk Dalam FTSE Global Equlity

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |20:17 WIB
Saham MSIN Masuk Dalam FTSE Global Equlity
MNC Digital Raih FTSE Global Equity (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) masuk dalam FTSE Global Equity Index untuk kategori Small-Cap periode Maret 2025. Daftar indeks ini akan berlaku efektif pada Senin, 24 Maret 2025. 

1. FTSE Indeks Bergengsi Global

FTSE Global Equity Index merupakan indeks bergengsi global yang digunakan oleh para investor dalam mengambil keputusan investasi. 
Indeks ini mencakup total 19.000 perusahaan publik dengan market cap besar, menengah, kecil dan mikro di 49 negara termasuk emerging market.

FTSE Russel juga memberikan insights kepada para investor dalam mengatur konsentrasi dan diversifikasi portfolio investasi mereka. 

2. Suatu Pencapaian Membanggakan bagi Perseroan

Direktur MSIN, Valencia Tanoesoedibjo, menyatakan masuknya saham MSIN dalam FTSE Global Equity Index adalah suatu pencapaian membanggakan bagi Perseroan.

“Kami percaya masuknya MSIN ke dalam FTSE Global Equity Index tidak terlepas dari pencapaian kinerja solid kami sepanjang tahun 2024. Keberhasilan ini menegaskan kepercayaan pasar terhadap strategi dan keunggulan operasional MSIN di bidang Media & Entertainment, termasuk inovasi digitalnya,” kata dia, Senin (24/2/2025).

“Terpilihnya MSIN dalam indeks bergengsi global ini tidak hanya memperkuat posisi kami di pasar internasional, tetapi juga membuka peluang untuk menarik lebih banyak investor global serta meningkatkan likuditas saham Perseroan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
