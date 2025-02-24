Prabowo Resmikan Danantara, Jasindo Bakal Proteksi Ekosistem BUMN

JAKARTA - Presiden Prabowo resmi meluncurkan Danantara Indonesia pada hari ini, Selasa (24/2/2025) di Istana Negara, Jakarta. Danantara bertujuan untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Direktur Utama Asuransi Jasindo Andy Samuel pihaknya akan mendukung penuh Danantara. “Cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto agar ekonomi Indonesia bisa besar melalui Danantara patut didukung semua pihak. Apalagi Danantara akan mengkonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN,” katanya.

Andy menambahkan, untuk menyukseskan Danantara, Asuransi Jasindo siap memproteksi ekosistem BUMN agar semakin kuat. Jasindo sebagai perusahaan asuransi umum tertua di Indonesia sudah berpengalaman dalam memproteksi industri strategis.

Pengalaman inilah yang membawa Jasindo dipercaya dalam penugasan khusus oleh pemerintah seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Barang Milik Negara (ABMN).

Penugasan AUTP diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian kepada Jasindo sejak tahun 2015. AUTP bermanfaat untuk melindungi petani dari risiko-risiko gagal panen dan meningkatkan daya saing usaha petani padi. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang Undang (UU) nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya pelaksanaan strategi perlindungan petani melalui asuransi pertanian.