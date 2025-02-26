Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahas Transformasi Digital, Menteri PANRB Diskusi dengan Wakil Ketua Umum Kadin 

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |09:07 WIB
Bahas Transformasi Digital, Menteri PANRB Diskusi dengan Wakil Ketua Umum Kadin 
Menteri PANRB Rini Widyantini Bertemu dengan Wakil Ketua Kadin , Teguh Anantawikrama, Clarissa Tanoesoedibjo dan Ahmad Zaky. (Foto: Okezone.com/Kemenpan RB)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yaitu Teguh Anantawikrama, Clarissa Tanoesoedibjo dan Ahmad Zaky. Adapun yang dibahas terkait peran Kadin dalam mendukung program digitalisasi pemerintah.

“Kami senang dengan adanya peluang kolaborasi dunia usaha dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Karena di samping bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Menteri Rini, Rabu (26/2/2025). 

1. Peran Kadin di Prioritas Nasional 

Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) ke-7, fokus utama adalah penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan mampu memberikan pelayanan yang prima. 

Menurut Rini, berdasarkan PN ke-7, Kadin berpotensi besar menjadi mitra sinergis dengan berperan aktif mendukung implementasi RPJMN 2025-2029. Dukungan Kadin dapat diberikan melalui beberapa key points kolaborasi pada sejumlah area strategis.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015//rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186107//clarissa_tanoesoedibjo-PkHN_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Target Besar Vision+, Siap Produksi 300 Judul Micro Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185866//kadin-UAqi_large.jpg
Kadin Bakal Gelar Rapimnas 2025: Evaluasi Kinerja Setahun hingga Dorong Usulan ke Pemerintah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185227//menkeu_purbaya-NRHn_large.jpg
6 Fakta Kenaikan Gaji PNS, Begini Respons Purbaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184868//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-yg6L_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Terima Penghargaan Netcore Awarding Night, Kepemimpinan di Vision+ Dinilai Brilian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184865//clarissa_tanoesoedibjo_terima_penghargaan-wo6D_large.jpg
Efektivitas AI Berhasil Tingkatkan Penonton Vision+ hingga 50 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement