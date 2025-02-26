Bahas Transformasi Digital, Menteri PANRB Diskusi dengan Wakil Ketua Umum Kadin

Menteri PANRB Rini Widyantini Bertemu dengan Wakil Ketua Kadin , Teguh Anantawikrama, Clarissa Tanoesoedibjo dan Ahmad Zaky. (Foto: Okezone.com/Kemenpan RB)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yaitu Teguh Anantawikrama, Clarissa Tanoesoedibjo dan Ahmad Zaky. Adapun yang dibahas terkait peran Kadin dalam mendukung program digitalisasi pemerintah.

“Kami senang dengan adanya peluang kolaborasi dunia usaha dalam mempercepat transformasi digital pemerintah. Karena di samping bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar Menteri Rini, Rabu (26/2/2025).

1. Peran Kadin di Prioritas Nasional

Berdasarkan Prioritas Nasional (PN) ke-7, fokus utama adalah penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

Menurut Rini, berdasarkan PN ke-7, Kadin berpotensi besar menjadi mitra sinergis dengan berperan aktif mendukung implementasi RPJMN 2025-2029. Dukungan Kadin dapat diberikan melalui beberapa key points kolaborasi pada sejumlah area strategis.