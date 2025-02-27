Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Melemah ke Level 6.485

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |16:19 WIB
IHSG Berakhir Melemah ke Level 6.485
IHSG Berakhir Melemah ke Level 6.485 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 120,73 poin atau 1,83% ke 6.485,45.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (27/2/2025), terdapat 209 saham menguat, 435 saham melemah dan 311 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 18,6 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Penekan IHSG

Indeks LQ45 turun 2,15% ke 731,39, indeks JII melemah 0,80% ke 436, indeks IDX30 turun 2,62% ke 378,23 dan indeks MNC36 turun 2,41% ke 286,90.

Untuk sektoral yang kompak melemah seperti energi 1,09%, konsumer non siklikal 1,16%, keuangan 1,67%, infrastruktur 1,17%, properti 1,02%, bahan baku 1,60%, industri 0,43%, teknologi 0,77%, kesehatan 2,29%. Sektor yang menguat hanya ada konsumer siklikal 0,19%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187485/ihsg_sesi_i-Tmal_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187444/ihsg-UzA2_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187047/keuangan-0cSa_large.jpg
Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007/ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement