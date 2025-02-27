IHSG Berakhir Melemah ke Level 6.485

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 120,73 poin atau 1,83% ke 6.485,45.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (27/2/2025), terdapat 209 saham menguat, 435 saham melemah dan 311 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp12,5 triliun dari 18,6 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Penekan IHSG

Indeks LQ45 turun 2,15% ke 731,39, indeks JII melemah 0,80% ke 436, indeks IDX30 turun 2,62% ke 378,23 dan indeks MNC36 turun 2,41% ke 286,90.

Untuk sektoral yang kompak melemah seperti energi 1,09%, konsumer non siklikal 1,16%, keuangan 1,67%, infrastruktur 1,17%, properti 1,02%, bahan baku 1,60%, industri 0,43%, teknologi 0,77%, kesehatan 2,29%. Sektor yang menguat hanya ada konsumer siklikal 0,19%.