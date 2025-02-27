Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Forum ke-78, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |21:43 WIB
MNC Forum ke-78, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Hary Tanoe pada MNC Forum (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan pada MNC Forum ke-78 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2025). 

1. Hary Tanoe Sebut Jumlah UMKM 

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo menyebut jumlah UMKM yang saat ini jumlahnya sangat penting untuk diperhatikan. Ia melihat, dengan produktivitas UMKM yang diharapkan bisa meningkat, maka bukan tidak mungkin target pertumbuhan 8% bisa tercapai.

“Saya rasa ke depan saya lihat juga akan seperti itu, karena basis UMKM kita kan besar sekali, ada atau 60 juta lebih mungkin ya. Itu membayangkan kalau produktivitasnya meningkat 10, 20, 30 persen, ekonomi kita akan menggeliat sangat luar biasa,” katanya.

2. UMKM Jadi Salah Satu Target Pertumbuhan Ekonomi

Hary Tanoesoedibjo lebih lanjut menyampaikan bahwa UMKM menjadi salah satu syarat agar target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud. Ia pun berharap agar pemerintah bisa terus melakukan pendampingan kepada para UMKM.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076482/kolaborasi-sinar-prioritaskan-pembangunan-infrastruktur-di-pedesaan-xuKgat9IgB.jfif
Kolaborasi SINAR Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3033124/hary-tanoe-pembajakan-masih-jadi-tantangan-industri-televisi-TGypJZu3ak.jpg
Hary Tanoe: Pembajakan Masih Jadi Tantangan Industri Televisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3033120/mnc-forum-ke-76-hary-tanoe-bahas-tantangan-bisnis-tv-berbayar-dan-platform-streaming-qN18ViWdob.jpg
MNC Forum ke-76, Hary Tanoe Bahas Tantangan Bisnis TV Berbayar dan Platform Streaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3033113/5-tips-hary-tanoe-jalankan-bisnis-di-tengah-tantangan-ekonomi-5jfGv8Mcka.jpg
5 Tips Hary Tanoe Jalankan Bisnis di Tengah Tantangan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/320/2913677/clarissa-tanoesoedibjo-jadi-pembicara-di-flux-series-marketing-leaders-9Z4lfiPa8N.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Jadi Pembicara di Flux Series: Marketing Leaders
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/320/2910176/jadi-pembicara-di-future-heroes-hary-tanoe-jadi-buruan-swafoto-masyarakat-md50LB88ju.jpg
Jadi Pembicara di Future Heroes, Hary Tanoe Jadi Buruan Swafoto Masyarakat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement