MNC Forum ke-78, Hary Tanoesoedibjo Tekankan Pentingnya UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan pada MNC Forum ke-78 yang digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

1. Hary Tanoe Sebut Jumlah UMKM

Dalam sambutannya, Hary Tanoesoedibjo menyebut jumlah UMKM yang saat ini jumlahnya sangat penting untuk diperhatikan. Ia melihat, dengan produktivitas UMKM yang diharapkan bisa meningkat, maka bukan tidak mungkin target pertumbuhan 8% bisa tercapai.

“Saya rasa ke depan saya lihat juga akan seperti itu, karena basis UMKM kita kan besar sekali, ada atau 60 juta lebih mungkin ya. Itu membayangkan kalau produktivitasnya meningkat 10, 20, 30 persen, ekonomi kita akan menggeliat sangat luar biasa,” katanya.

2. UMKM Jadi Salah Satu Target Pertumbuhan Ekonomi