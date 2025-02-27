Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Saksikan Live Streaming Okezone Forum Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 17.00 WIB

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |11:36 WIB
Saksikan Live Streaming Okezone Forum Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 17.00 WIB
Saksikan Live Streaming Okezone Forum di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 17.00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Okezone.com menggelar Okezone Forum bertajuk Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z di Auditorium iHub, Jakarta Pusat. Acara Okezone Forum akan disiarkan di portal dan Youtube Official Okezone pada hari ini, Kamis (27/2/2025) pukul 17.00 WIB.

Okezone Forum menghadirkan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti dan SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana. Acara Okezone Forum dipandu host Andry Susanto.

Mereka membahas berbagai strategi pengelolaan keuangan bagi Gen Z, termasuk pentingnya investasi sejak dini. Selain menabung, generasi muda juga didorong untuk mencoba instrumen keuangan seperti saham dan asuransi guna memberikan perlindungan serta stabilitas finansial jangka panjang.

Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar: Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z

Investasi yang dilakukan sejak dini akan membantu membangun kebiasaan finansial yang sehat dan memberikan keuntungan jangka panjang. Di era digital ini, finansial bukan hanya soal menabung, tetapi juga bagaimana kita bisa berinvestasi untuk masa depan. Mengelola keuangan sejak dini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181467/ekonomi-9q4z_large.jpg
Soal Harta Warisan, Banyak Keluarga Khawatir Kekayaan Tak Bertahan ke Generasi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167581/rupiah-Tnoz_large.jpg
5 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga dengan Gaji Rp3 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/622/3164373/keuangan-8xqB_large.jpg
55% Orang RI Belum Punya Rencana Keuangan Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/622/3155185/tips_keuangan-pIR8_large.png
Strategi Keuangan Cerdas bagi WNI yang Kerja di Luar Negeri, Gaji Tak Langsung Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/622/3152825/tips_mengelola_uang-WvSQ_large.png
Siapa Mau Kaya Raya? Ini 4 Cara yang Tak Pernah Dipelajari di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148835/rupiah-6130_large.jpeg
Mau Hidup Bebas Finansial? Coba Tips Hemat Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement