Saksikan Live Streaming Okezone Forum Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 17.00 WIB

JAKARTA - Okezone.com menggelar Okezone Forum bertajuk Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z di Auditorium iHub, Jakarta Pusat. Acara Okezone Forum akan disiarkan di portal dan Youtube Official Okezone pada hari ini, Kamis (27/2/2025) pukul 17.00 WIB.

Okezone Forum menghadirkan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Utama MNC Life Risye Dillianti dan SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana. Acara Okezone Forum dipandu host Andry Susanto.

Mereka membahas berbagai strategi pengelolaan keuangan bagi Gen Z, termasuk pentingnya investasi sejak dini. Selain menabung, generasi muda juga didorong untuk mencoba instrumen keuangan seperti saham dan asuransi guna memberikan perlindungan serta stabilitas finansial jangka panjang.

Investasi yang dilakukan sejak dini akan membantu membangun kebiasaan finansial yang sehat dan memberikan keuntungan jangka panjang. Di era digital ini, finansial bukan hanya soal menabung, tetapi juga bagaimana kita bisa berinvestasi untuk masa depan. Mengelola keuangan sejak dini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.