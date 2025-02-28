IHSG Terjun Bebas 2,86% ke Level 6.300

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas ke zona merah pada perdagangan sesi pertama Jumat (28/2/2025). IHSG turun 2,86% atau 185,30 poin ke level 6.300.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,19 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,42 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 690.178 kali. Adapun, sebanyak 541 saham harganya turun, 79 saham harganya naik dan 158 saham lain harganya stagnan.

1. Pemberat IHSG

Sektor bahan baku turun 4,13%, sektor teknologi turun 2,21%, sektor energi turun 2,38%, sektor kesehatan turun 1,70%, sektor keuangan turun 2,75%, sektor infrastruktur turun 2,76%, sektor transportasi turun 2,72%, sektor industri turun 2,97%, sektor siklikal turun 2,33%, sektor non siklikal turun 2,32% dan sektor properti turun 1,97%.