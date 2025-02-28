Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Terjun Bebas 2,86% ke Level 6.300

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |12:23 WIB
IHSG Terjun Bebas 2,86% ke Level 6.300
IHSG Terjun Bebas 2,86% ke Level 6.300 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas ke zona merah pada perdagangan sesi pertama Jumat (28/2/2025). IHSG turun 2,86% atau 185,30 poin ke level 6.300.
Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,19 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,42 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 690.178 kali. Adapun, sebanyak 541 saham harganya turun, 79 saham harganya naik dan 158 saham lain harganya stagnan.

1. Pemberat IHSG

Sektor bahan baku turun 4,13%, sektor teknologi turun 2,21%, sektor energi turun 2,38%, sektor kesehatan turun 1,70%, sektor keuangan turun 2,75%, sektor infrastruktur turun 2,76%, sektor transportasi turun 2,72%, sektor industri turun 2,97%, sektor siklikal turun 2,33%, sektor non siklikal turun 2,32% dan sektor properti turun 1,97%.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187485/ihsg_sesi_i-Tmal_large.jpg
IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,21 Persen ke Level 8.635
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187444/ihsg-UzA2_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Cetak Rekor Baru, Sentuh Level 8.669
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187267/ihsg_sesi_i-Og0h_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.604
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187219/ihsg_menguat-mYkt_large.jpg
IHSG Dibuka Naik ke 8.577, Saham-Saham Ini Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187047/keuangan-0cSa_large.jpg
Heboh Nasabah Kehilangan Rp71 Miliar, Mirae Asset Sekuritas Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/278/3187007/ihsg_sesi_i-t2KI_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke 8.517, Usai Data Inflasi dan Surplus Neraca Dagang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement